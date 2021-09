Sügisränne võib lindude gripi ohtu suurendada 

Foto: Pixabay

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul tuvastati Pärnumaal paar nädalat tagasi kormoranil kõrge patogeensusega lindude gripi viirustüvi H5N1. „Tegemist oli üksiku leiuga ja massilist suremust pole, kuid see näitab, kui vastupidav võib see viirus olla,“ märkis Kalda. „Linnupidajad peavad olema valvsad, sest haigus on endiselt ringlemas.“ Lõuna-Soomes on tuvastatud kõrge patogeensusega lindude gripi viirustüvesid H5N1 ja H5N8 luikedel, kajakatel ja ka kanakullil.