Politsei palub kaasabi selgitamaks 59aastase Üllari asukohta 

Üllar on 172 cm pikk, jässakama kehaehitusega. Tal on hallid juuksed ja hall habe. Üllaril on seljas rohelist värvi särk, musta värvi fliis, jalas dressipüksid ja heledad tennised.



Politsei on suhelnud Üllari lähedasega ning kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku, kuid senini pole õnnestunud meest leida. Politsei jätkab Üllari otsingutega.



Politsei palub kõigil, kes on Üllarit näinud anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.