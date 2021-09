KAS OLED NÄINUD? Politsei otsib 47aastast Andrest 

Andres on 183 cm pikk, tal on heledad juuksed ja lühike habe. Kodust lahkused oli Andresel seljas halli kapuutsiga must nahkjope, jalas halli värvi püksid ja mustad tossud. Mehel oli kaasas ka punane seljakott Würth kirjadega. Samuti olid tal kaasas dokumendid, telefon ja raha.



Politsei on suhelnud Andrese lähedasega ning kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku Paldiski linnas ja selle ümbruses, kuid senini pole õnnestunud meest leida. Politsei jätkab Andrese otsingutega.



Politsei palub kõigil, kes on Andrest näinud anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.