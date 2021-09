PEIBUTUSPARDID? Peaaegu kõik ministrid kandideerivad kohalikel valimistel 

Kui valimistel korraliku tulemuse teinud minister parandab sellega erakonna valimistulemust, ent volikokku jõuab tema asemel hoopis asendusliige, siis võib valija end õigustatult petetuna tunda – langes ta ju nn peibutuspardi lõksu. Küll võib see olla hea uudis neile Pirita elanikele, kes eelistavad senise linnaosavanema ametis jätkamist – muidugi eeldusel, et Keskerakonnal õnnestub Tallinnas võimule jääda ning erakonnasisesest võimuvõitlusest väljub edukana just Liinat.

Keskerakond on eelistanud avalikustada oma kandidaate ükshaaval. Lisaks Pirital kandideerivale Möldrile on kandideerimisest teada andnud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes on Keskerakonna Tallinna Kesklinna esinumber. Teada on ka, et Jaak Aab on erakonna valimisnimekirja eesotsas Viljandis, siseminister Kristian Jaani kandideerib Sauel ja kultuuriminister Anneli Ott kandideerib Võrus. Tervise- ja tööminister Tanel Kiike nähakse võimaliku Põhja-Tallinna esinumbrina. Selgumisel on, millises valimisringkonnas asub hääli püüdma välisminister Eva-Maria Liimets.