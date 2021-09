Koeraga koos jooksutrenni! 

Mis võiks olla parem aktiivsest ajaveetmisest värskes õhus koos oma parima sõbraga? Vastus on: pärast tõhusat trenni koos diivanil lesimine! See tarkusetera, mis suure tõenäosusega ka paika peab, pärineb Pet City blogist. Loomaarstid kinnitavad, et jooksmist armastab pea iga koer, iseasi, mismoodi jooksmist. Sest on kaks eri asja, kas lased koeral pargis või metsalagendikul ringi silgata ja nuuskida või teeb ta sinuga kaasa tõhusa koormusega jooksutrenni. Sama meelt on ka koertetreenerid.