Juhtkiri | Põletav II sammas  

Raha välja võtvate inimeste keskmine sissetulek oli mullu umbes 1270 eurot kuus. Lahkuda otsustajatel oli kontole keskmiselt kogutud 8468 eurot. Kuidas selle rahaga nutikalt ümber käia?

Samm üks – pane kirja kulud ja tulud. Nii saad reaalse ülevaate oma finantsseisust. Samm kaks – loo meelerahufond. Hädad ei hüüa tulles ja just nüüd laekunud raha on hea võimalus mustadeks päevadeks kõrvale panekuks. Pesumasin ütleb ikka üles reede õhtul ja on hea, kui selle remondiks või uue ostuks raha on. Eksperdid soovitavad hoida meelerahufondis just umbes kuue kuu elamise raha.

Vaata üle võlad, mõtle, mida ja kuidas maksta. Loe lepingud luubiga üle. Võib juhtuda, et soodsam on juba kokku lepitud graafik, vältimaks kõrgemat intressi, varajast tagasimakse või lepingu muutuse tasu.

Kui kõik see tehtud, mõtle, mida sul on tegelikult vaja, mitte seda, mida naaber või särav turundustekst soovitab osta. Lapi lekkiv katus, osta autole uued talverehvid. Hoia eemale eripakkumistest, mis on loodud sinult kohe raha kättesaamiseks. Kaupa jätkub.

Ka on usinad petturid, kes paluvad kinnitada tehinguid, et vältida pangakontolt raha mahakandmist jne. Ole tähelepanelik! Investeerimiskelmid helistavad läbi suvalisi numbreid ja pakuvad kindlalt ulmelist tootlust. Kaotada polevat nende sõnul võimalik. Tõenäolisem on aga rahast ilma jääda.