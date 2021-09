Kahe noore elu nõudnud avarii põhjuseks oli möödasõit 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Silva Rood. „Praeguseks teame, et BMW juht asus ees sõitvast autost sooritama möödasõitu, kui põrkas vastassuunavööndis kokku mootorrattaga. Edasises menetluses on eesmärk selgitada välja, miks autojuht vastutulevale mootorrattale vaatamata möödasõitu tegema hakkas.“

„Meil ei ole endiselt alust arvata, et naine oleks juhtimise ajal telefoni kasutanud. Küll aga kontrollivad spetsialistid autojuhi telefoni veel täiendavalt, et me saaksime selles täielikult veenduda. Kriminaalmenetluse käigus on määratud ka ekspertiise, mille teostavad Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi eksperdid ja nende vastuste selgumise aega ei ole meil paraku võimalik ennustada,“ lisas Rood.