Soovahetajatega tegelev doktor Maie Väli: minu juures on käinud 186 transsoolist. Keegi neist pole õnnelikumaks saanud  

Soovahetust soovijaid tuleb üha juurde ja nad on järjest nooremad. See teeb murelikuks endokrinoloog Maie Väli, kes ometi üle 30 aasta tagasi transsoolistele patsientidele hormoonravi tutvustas. Pea 200 sugu vahetanud patsienti hiljem tõdeb ta, et oli noore arstina naiivne. „Soovahetuse tulemused on kesised ja selle otsuse üle võiks isegi rohkem järele mõelda,“ ütleb Väli. Kuidas saaks aidata neid, kes tunnevad, et on vales kehas sündinud?