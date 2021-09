Top | Alar Karise vene ämber 

Riigikogus presidendiks hääletatud Alar Karis otsustas millegipärast ühe esimese asjana teatada, et kohalike venelastega vene keeles rääkima hakkamisest. Tulenes see sellest, et ta valiti Kadriorgu Ühtse Venemaaga lepingut omava Keskerakonna häältega? Vene keeles rääkima hakkav riigipea annab signaali, et eesti keele oskus pole Eestis vajalik, toetades sellega umbkeelsust ja venekeelse hariduse jätkumist. Kas Karis tahab, et siinsed 100 tuhat Vene kodanikku tunneksid end Eestis kui Venemaal, kus presidentki räägib nendega vene keeles. Või on Karis hoopis suur rahvaste ühendaja, kui juba Venemaalgi on teda julge sammu eest kiidetud.