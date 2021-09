RÄPASED RAHVUSLASED: islamistid naudivad võitu Afganistanis, kuid tülitsevad omavahel 

„Võimalik,“ kõlas ameeriklaste ühendstaabi esimehe, kindral Mark Miley lakooniline vastus ajakirjanike küsimusele selle kohta, kas Taliban võiks ehk terrorivastases võitluses kaasa aidata. Fakt, et ameeriklased sellist varianti üldse kaaluvad, kõneleb iseenda eest. 26. augusti enesetapurünnak Kabuli lennuväljal nõudis 13 Ameerika sõjaväelase (ning hulgaliselt rohkemate afgaanide) elu. Vastutuse võttis endale rühmitis nimega Islamiriik-Khorasan (või siis ISIS Khorasani provintsis, lühendatult ISIS-K). ISIS-K on küll Talibaniga vaenujalal, kuid islamiradikaalide maailmas valitsevad keerukad suhted. Mitmed tegijad on omavahel vaenujalal, kuid kõiki ühendab üks joon: nad tunnevad heameelt ameeriklaste alandava lahkumise üle Afganistanist.