TURGUTA ENNAST! Kuidas saame end hingamisteede haiguste korral ise aidata? 

Koroonapandeemia kauaoodatud lõppu pole kahjuks veel näha. Juba pikemat aega loeme meediast, kui palju inimesi nakatus koroonaviirusega viimase ööpäeva jooksul. Ilmade jahenedes on oht, et välja ilmuvad ka muud külmetusviirused. Mida me saame ise teha, et vähendada viirustega nakatumise riski?