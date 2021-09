Afganistanist pääsenud viieaastane poiss sõi Poolas mürgiseid seeni ja suri 

Metsaandide söömise tõttu tekkinud tõsiste terviseprobleemidega pöörduti kiirelt haiglasse. Nüüd saabus aga kurb teade, et perekonna noorim laps – viieaastane poeg – suri. Tema kuueaastasele vennale tehti Varssavi lastehaiglas maksasiirdamine, ent ka tema seisund on jätkuvalt eluohtlik. Meditsiinitöötajate sõnul tabas teda tõsine ajukahjustus. Laste vanemad on samuti haiglas ja neile pakutakse traumast tingitult psühholoogilist abi. Rõõmustav uudis on aga see, et nende 17aastane tütar vabastati hea tervisliku seisundi tõttu haiglast.