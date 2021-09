HLÜ Eesti Hoius hoiustaja Taimi: „Minu jaoks on oluline, et raha jääks Eestisse.“ 

Taimi on tavaline Eesti pensionär. Suved veedab ta koos elukaaslasega suvilas, talved aga linnas asuvas korteris. Nii Taimi kui ka tema elukaaslane käisid mõnda aega tööl ka pärast pensioniea saabumist, kuid nüüdseks on mõlemad väljateenitud puhkusel. „Mina ütlen, et puhata on ka vaja! Kui ikka pensioniaeg jõuab kätte, siis tuleb seda nautida,“ on Taimi veendunud. Ent selleks, et elusügist mõnusalt nautida, peab tema meelest ka rahaasjadega kõik korras olema.

Rahatarkus otse elust

Tänapäeval tuleb rahatarkust uksest ja aknast. Räägitakse nii säästmisest kui ka investeerimisest, aga Taimi noorusajal see liiga sageli jutuks ei tulnud. Koolis finantsteemasid ei arutatud ja ka kõrgkoolis majanduse õppimise ajast ei mäleta Taimi, et neid teemasid puudutatud oleks. Kõik, mida ta rahast teab ja arvab, on omandatud käsikäes muu elutarkusega. Tuleb lihtsalt olla piisavalt uudishimulik ning end ümbritseva eluga kursis hoida – lugeda lehti ja surfata internetis.

See oli juba mitmeid aastaid tagasi, kui Taimis tärkas soov oma säästud kuhugi kindlasse kohta hoiule paigutada. Madratsi all hoiustamine ei tulnud nii ehk naa kõne alla, sest murdvaraste pahategusid on Taimi omal nahal kogenud. „Lausa kaks korda on minu korteris sees käidud,“ meenutab daam õudusvärinaga. Samuti ei äratanud usaldust pangad ega muud finantsasutused, kes raha äri tegemiseks Eestist välja viisid.

Nii torkas Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu reklaam Taimile kohe silma, sest ühing tegutseb eranditult vaid Eestis. Taimi soovis ühingust rohkem teada saada ja kui sai ettekujutuse kätte, astuski kohe liikmeks.

„Minu jaoks oli väga oluline, et raha jääks Eestisse. Ma tean, kuidas meie ühistu raha teenib. Nad annavad välja laene, mis on kinnisvaraga tagatud. Ma saan aru, kuidas liikmete intressid tekivad,“ ütleb Taimi. Muidugi on temagi kuulnud nii aktsiatest kui ka krüptorahast, kuid pole neisse investeerimisvõimalustesse süvenenud. „Ütlen ausalt, et nendest kaevamistest ja asjadest ma ei ole aru saanud. Ma ei tungi sinna, kus on minule võõras,“ arvab ta muiates.