VABANENUD PENSIONIRAHA PAISKUS BÖRSILE! „Tegu on absurdse rallimisega ja hinnad on praegu totaalselt laes!“ 

Investeerimisega tegelev Marko (nimi muudetud) räägib Õhtulehele, et on viimase aasta jooksul pannud iga vaba euro Tallinna börsile, kuid võttis 2. septembril sellest suurema osa välja – hirmus, et börsi tabab peagi krahh. „Panganduses töötavad inimesed ütlevad, et tegu on absurdse rallimisega ja hinnad on praegu totaalselt laes. Selline pidu ei saa kesta,“ rõhutab ta.