TalTech hoiatab petukirjade eest  

Foto: Tiina Kõrtsini

Septembri algusest on mitmed Eesti asutused ja inimesed saanud kirju Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi nime alt, kus soovitakse hinnapakkumist. Tegemist on petukirjaga ning tehnikaülikool palub kõigil sellise kirja manust mitte avada ja kirjad kustutada. Kirjade hulk on märkimisväärselt suurenenud alates 3. septembri hommikust.