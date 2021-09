Kalle Käsper | Tsensuur meie ümber ja meie sees 

Nõukogude ajast läbi käinud inimesena on mul sõnavabadusse eriline suhe, tajun teravalt vähimatki piirangut. Üheksakümnendatel polnud põhjust muretseda, vabadus oli täielik, hiljem on olukord mõnevõrra muutunud. Ma ei saa öelda, et sõnavabadus praegu hoopis puuduks, kuid ta on... kuidas öeldagi... otsekui surutud raamidesse – mõned olulisemad väljaanded on dissidentlikule mõtteviisile suletud.