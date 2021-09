Katrin Pauts | Ja mida sina siin vingud? Me kõik kannatame! 

Krimikirjanik Katrin Pauts Foto: Martin Ahven

Varem võis end depressiooni ja ärevusega üksi tundes ühismeediast hoobilt leida kümme kaasdepressioonikut ning empaatiat valati sulle ämbrist pähe. Psüühikaprobleemidele kaasa elamine oli moes. Aga mitte praegu! Kui jutulõimes iitsatad, et oled piirangute tõttu läbi põlenud, saad sõimata. Ära lörtsi kollektiivset moraali, meil kõigil on kohustus edasi võidelda! Kardan aga, et pandeemia alguses ennustatud vaimse tervise kriis on nüüd kohale jõudmas.