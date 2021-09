EI POISTEBÄNDIDELE! President Xi Jinpingi karmil käsul kaovad naiselikud mehed Hiina teleekraanidelt 

Hiina valitsus teatas neljapäeval, et „naiselikel meestel“ on nüüdsest televisioonis esinemine keelatud. See on osa president Xi Jinpingi riiklikust uuenduskuurist, mis järgib tema enda nägemust Hiinast. Presidendi arvates muudavad „tüdrukuliku välimusega“ Aasia popstaarid kohalikke noori mehi liiga naiselikuks.