Tervist turgutav tünnisaun – ideaalne viis veeta pensionipõlv oma koduspaas, vaata miks! 

Kuumad suveilmad on selleks aastaks läbi ja lähenemas on sügis–talveperiood. Selleks, et kehas ikka soojus edasi püsiks on Lingalaiul välja pakkuda väga vastupidavad ja kvaliteetsed kümblustünnid. Eriti kasulik on tünnisaun just vanemaealistele, kellel võib olla rohkem probleeme näiteks liigesevaluga, kuna kümblustünnil on palju tervistavaid omadusi!