Helmen Kütt | Koondatutelt röövitud haigusraha tuleb neile kiiremas korras tagastada 

Samuti ootab Kütt, et minister seisaks hea selle eest, et nii ajakirjanduses kajastatud vähihaige naine kui kõik teises sarnases olukorras inimesed saaksid kiiremas korras saamata jäänud haigusraha kätte.

„Üllatus oli see ka Tanel Kiigele. On tõsiselt arusaamatu, kuidas minister, kes on ka haigekassa nõukogu esimees, ei ole kursis oma haldusalas toimuvate põhimõtteliste muudatustega, mis puudutavad tuhandeid inimesi,“ lisas Kütt.