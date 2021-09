GALERII | KAS NII RÄÄBAKAKS JÄÄVADKI? Transpordiameti juhataja: pole õige anda rattateedele hinnanguid enne tööde lõppu 

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo ütleb, et enne rattateede valmimist ei tasu hinnanguid anda. „Eesmärgiks on jalgrattaradade esiletoomine, mis aitab ka jalgratturite kui vähem kaitstud liiklejate nähtavust parandada. Samalaadset lahendust kasutatakse ka teistes linnades ning uudset siin midagi ei ole,“ selgitab ta.

Ta ütleb, et töid teostatakse hankelepingu alusel, mis sõlmiti juuni lõpus. „Täispildi jalgrattaradadest saab pärast seda, kui punase märgistuse kõrvale on kantud ka valged äärejooned ning pärast seda ka piktogrammid (märgistused – toim),“ lisab Harjo.

Harjo lubab, et kõik jäägid koristab töövõtja pärast tööde lõppu. Ta selgitab, et töid saab teha vaid öösel ning et märgistuslõigud on suuremahulised, siis läheb sellega paratamatult ka aega. „Samas ei ole õige anda hinnanguid ehitusobjektile enne tööde valmimist,“ lisab ta.