Uus-Meremaa kaubanduskeskuses pussitati kuut inimest 

Kohalik politsei kinnitas, et mees sisenes New Lynni supermarketisse ja vigastas mitmeid inimesi. Ühe tunnistaja sõnul tekkis kaubanduskeskuses täielik hüsteeria ja inimesed aina karjusid ja karjusid. Turvamees palus inimestel hoonest lahkuda vahetult enne seda, kui kohale jõudis politsei ja kõlasid lasud. „Politsei on mehe üles leidnud ja teda on tulistatud. Ta suri sündmuspaigal. Intsident rullub veel laiali,“ teatasid ametivõimud veidi hiljem. Kohalike teadete kohaselt on kuuest haiglasse viidud patsiendist kolme seisund kriitiline. Veel on üks raskes ja kaks mõõdukas seisundis.