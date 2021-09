Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kaalub linnahalli droonisõu osas uurimist  

Läinud reede õhtul Tallinna linnahalli peal ja ümbruses toimunud droonisõu ja kontserdi ajal murdis rahvas maha halli katusele minekut piiravad väravad. Kohapeal viibinud Õhtulehe reporter Stass Kuznetsov jäädvustas videole, kuidas maha murtud väravatest voorisid sisse inimesed, kelle COVIDi-tõendeid ei saanud mõistagi keegi näha. Linnahalli katus hakkas ühel hetkel pidutsejate jalge all lainetama. Tallinna linnasekretär Priit Lello ütleb, et arvestades ürituse korraldaja kahetsust tekkinud segaduse pärast ja pahatahtlikkuse puudumist, otsustas linnakantselei, et väärteomenetluse alustamiseks avaldust ei esitata. TTJA kommunikatsiooni peaspetsialisti Aap Andreas Rebase sõnul küsib TTJA linnahalli osas hoone omanikult välja hoonet puudutavad materjalid, projektid, ekspertiisid ning selgitused laupäeval toimunu kohta ning kujundab seisukoha pärast materjalidega tutvumist.