Kohus mõistis netikommentaatorilt seksuaalnõustajale välja hüvitise  

Rita Holmi esindav advokaat Robert Sarv on Delfile öelnud, et nõudekirja saanute kommentaarid pole lihtsalt lahmimised, vaid au teotamised. Pärnu maakohtus arutati Holmi hagi kommentaatori vastu. Hüvitist nõutakse kohtu õiglasel äranägemisel, kuid soovitakse 5000 eurot. Pärnu maakohus mõistis välja hüvitise 75 eurot ja jättis kulud peamiselt poolte endi kanda. Esitati edasikaebus ning sel nädalal arutas asja Tallinna ringkonnakohus, kes mõistis 75 eurosele hüvitisele juurde veel 225 eurot. Sõnavabaduse eest seisev esindaja Õnneli Matt sõnab, et hetkel kaalumisel, kas esitada Riigikohtusse kassatsioon või leppida midagi teise poolega kokku.