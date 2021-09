Hädaolukord New Yorgis: linn uppus, vähemalt 14 hukkunut 

Troopiliseks tormiks alanenud orkaan ei andnud New Yorgile ja New Jerseyle armu. Ööl vastu neljapäeva tuli Keskpargis maha rekordiline tunnimäär sademeid, kaheksa sentimeetrit – terve kuu norm. New Yorgis ja New Jerseys hukkus vähemalt 14 inimest, kinnitab NBC News. Noorim ohver oli vaid kaheaastane, vanim 86, teatas CNN. 200 000 inimest jäid linnas ja selle ümbruskonnas elektrita ning 46 metroojaama ujutati üle. Lennuliikluski seisis.