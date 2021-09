Adik Levin | Vene vaktsiini lubamisel oleks Eestis koroonasurmade arv väiksem 

Meil on koroonapandeemiasse surnud 1300 inimest. Kus on Ansip, kui Euroopa ravimiamet on venitanud nii Hiina kui ka Venemaa vaktsiinile kasutusloa andmisega. Kui see luba oleks tulnud varem, siis väga paljud inimesed nii Ida-Virumaalt ja ka Tallinnast, kes usuvad rohkem Venemaa vaktsiini, oleks praegu elus.

Jah, on olnud möödalaskmisi, kuid kui võtame asja tõsiselt ja objektiivselt, siis hakkama on saadud küllaltki hästi. Eesti vabariigis on vaktsineerimine vabatahtlik, sellepärast süüdistada ainult meie juhtkonda ei ole korrektne. Et inimene tahaks end vaktsineerida, tuleb talle luua vajalikud tingimused. Väga vajalik on võimalus, et igal inimesel oleks alati olemas vaktsiini valiku võimalus. Just seda ei ole siiamaani suutnud teha Euroopa Liidu juhtkond ja europarlament on olnud väga passiivne ja hambutu. Kerge on alati kritiseerida liikmesriikide juhtkonda. Praegu hakata suhteliselt rahuldavalt töötavat süsteemi lammutama on lubamatu.