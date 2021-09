Juhtkiri | Lehelugu pani minister Kiige õiges suunas tegutsema 

Tuleb välja, et vajadusel saab riik ka väga kiiresti reageerida, ei pea tingimata kuude ja isegi aastate kaupa asja menetlema ega aja võitmiseks ning kaebajate tähelepanu uinutamiseks komisjone moodustama. Praegune areng on märgiks, et probleemi päevavalgele toonud ajakirjandus aitab maailma paremaks muuta. Aga eelkõige sõltub palju inimeste südikusest mitte leppida olukorraga, mis tundub ülekohtusena ning sellest meedia abil teisi teavitada.

Koondatute haigusrahast ilmajätmine tundus eriti ülekohtune seetõttu, et tegu polnud seadusemuudatusega, vaid haigekassa otsustas seaduse tõlgendamises kannapöörde teha. Haigekassa seisukohast oli näha, et otsiti lihtsalt ettekäänet mittemaksmiseks, kui leiti, et kuna koondatul puudub tulu, aga haigushüvitis on mõeldud saamata jäänud tulu hüvitamiseks, siis pole järelikult vaja ka haigushüvitist maksta. Eriti kummaliseks teeb selle seisukoha asjaolu, et kuigi haiguskindlustus säilib veel kaks kuud pärast töösuhte lõppu, taheti töölt lahkujad kindlustuskaitse alt vähemalt osaliselt kohe välja arvata. Kuigi eesmärk võis olla õilis, kui taheti sel moel vabaneda süsteemi kuritarvitajatest, siis kannatajateks osutusid hoopis reaalselt haiged inimesed.