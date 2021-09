Maarja Rüütel | Mis oleks, kui presidenti värbaksid eksperdid? 

Nii erasektoris kui riigiorganisatsioonides otsivad juhte tavaliselt värbamiseksperdid, kellel on sobivate inimeste leidmise eelduseks pikaajaline kogemus ning treenitud oskused ja vaist. Eri organisatsioonid vajavad erisuguseid juhte, ühed otsivad innovaatilist käimatõmbajat, teised stabiilsust tagavat tegijat, kolmandad muutuste juhtijat, neljandad ettevõtte saadikut, kellel on eelkõige sümboli roll. Juhi rollist lähtuvad talle seatavad eeldused, aga pea alati on tähtis karismaatilisus ehk oskus alluvaid innustada ja koostööpartnereid inspireerida.