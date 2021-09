JÕULINE NÕUE: politseinikud ja kaitseväelased olgu vaktsineeritud! Mida teevad kaitseliit ja päästeamet? 

Viimastel päevadel on politsei- ja piirivalveamet (PPA) ja kaitsevägi võtnud kindla seisukoha oma töötajate vaktsineerimise suhtes koroona vastu. Kaitseministeerium ja selle allasutused näevad, et see tuleb muuta kohustuslikuks. Samuti kinnitab PPA, et enamikul töökohtadel ei saa tulevikus jätkata kaitsepookimata töötajad. Seejuures raiuvad mõlemad, et vallandamine on viimane valik, kui ükski teine meede või võimalus enam ei tööta. Nii kaitseväes kui ka PPAs on jätkuvalt sadu vaktsineerimata töötajaid.