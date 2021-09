Seisukoht | Tulevad meie oma rahaga meile kosja 

Seega uus kvaliteet Eesti poliitikas? Sugugi mitte, nüüd alles kismaks läheb, sest kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud vaid natuke rohkem kui kuu. Mõistagi käivad tuliseimad lahingud suurimates linnades Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Neist põnevaim tõotab tulla valimiskampaania pealinnas, kus opositsioonierakondadel on viimaste aegade parim võimalus kukutada Keskerakonna ainuvõim.

Traditsiooniks on kujunenud, et just vahetult enne valimisi hakkavad linnades valmima kõiksugu uhked hooned, pargid jms. Naiivne linlane võibki nüüd seepeale mõelda, et näed kui hästi on valitsev linnavõim meil siin tegutsenud. Skeptiline aga küsib: oot-oot, ega nad seda kõike oma isikliku raha eest plaani, arenda, ehita? Kas jälle tulevad võimuerakonnad meie oma rahaga meile kosja?