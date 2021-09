ÕL VIDEO | „VAATA, PRUSSAKAS PIILUB!“ Narva ühiselamus pääsevad elanikud duši alla graafiku järgi 

Mädanenud põrand, praod seintes, halb ventilatsioon – need on vaid mõned probleemid, mille üle kurdavad Narva ühiselamute elanikud. Paljud probleemid on teada juba mitu aastat, kuid keegi pole viitsinud neid lahendada. Näiteks on Kreenholmi 40 ühiselamus soe vesi saadaval ainult duširuumis, kuhu pääseb graafiku järgi.