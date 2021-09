Eluring kõigi silme all: ühed joovad ennast umbe ja siis tulevad teised asemele 

Kopli kalmistupargi kõrguvate puude alla on seatud pingid ritta. Ühe säärase peal on kella kümne ajal istet võtnud neljaliikmeline seltskond – kolm meest ja üks naine. Heiki ja kolm tema häbelikku ja mõnevõrra purjus sõpra. Heiki on seejuures ainus, kes on nõus ajakirjanikule oma nime ütlema. Teised varjavad kiivalt oma nägu ja keelduvad selgitusi jagamast. „Mida tahate? Ei tohi enam pargis ka istuda?“ on naine kutsumata külalistest häiritud. „Mul on selles mõttes pohhui, ma niikuinii ei maksa midagi,“ teatab üks meestest. Teine seevastu vaidleb häälekalt vastu, et ega trahvi ole mõtet kirjutada, kui kindlalt elukohta pole. „Kuhu see trahv tuleb? Puu otsa või? Ma ei ela ju kusagil,“ lausub ta. Tema joomakaaslane läheb mõttega kaasa: „Mis elukoht?“