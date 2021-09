Texas lubab nüüd vabalt tulirelva kanda 

Samas on osariigis olnud relvaintsidente tänavu 14 protsenti mullusest rohkem ehk teisisõnu 3200 ümber.

Relvapoliitika ekspert Andrew Karwoski ütles CNNile, et kui niigi on tõeliselt ohtlik lubada kellelgi rahva seas relvaga ringi kõndida, siis mis saab nüüd, kui seda võib teha, ilma et keegi oleks enne loa andmist su tausta kontrollinud ja sa pole saanud relva käsitsemiseks algelistki väljaõpet.