Valitsus arutas vaktsineeritute maskikohustusest loobumist 

„Praegu on tõesti loogika selles, et seal, kus covid-tõendi kontroll toimub, ei ole vaja kellelgi maski kanda, kuna [sinna pääsevad] eelnevalt vaktsineeritud, koroona läbipõdenud või testitud. Ja need kohad, kus kontrolli ei tehta - kui me räägime toidupoodidest, ühistranspordist, kaubanduskeskustest - siis seal on see maski kandmise nõue jõus,“ rääkis minister.

„Ma väga loodan, et me jõuame tulevikus olukorrani, kus hõlmatus riigis tervikuna on nii kõrge, et me saame sarnaselt Taanile kaotada valdava osa COVID-19 piiranguid kogu ühiskonnale,“ ütles Kiik vastuseks viitele, et Taani on kõrge vaktsineerituse tõttu koroonapiirangutest loobumas.