Kuidas valmistuda sügisesteks aiatöödeks? 

Ent nüüd on sügis ukse ees ja ees ootamas ka sügisesed aiatööd. Läbi tuleb teha kõik ettevalmistused, et taimed külma talve üle elaks ja rõõmustaks kõiki ka uuel suvel. Et olla sügisteks aiatöödeks valmis, peaksid igal rohenäpul olema head aiatööriistad, et hoov saaks hooldatud ja maa haritud.

Millised on need tööriistad ja abivahendid, mis majapidamises aiatöödeks olla võiksid ning kuidas leida soodsamaid pakkumisi?

Sügis on suurte allahindluste aeg ning enne kui tormad ostma aiatöödel vajaminevaid tooteid on tark visata pilk peale erinevate poekettide kliendilehe pakkumistele.

Bauhofi aiaosakonnas on suur valik erinevaid seemneid ning väetiseid, mille hulgast omale valida just sulle meeldivaid lilli ja istikuid. Praegu on just õige aeg sibullillede istutamiseks ning poodides on hulganisti häid pakkumisi. Enamasti meeldib sibullilledele hästi vett läbi laskev kohev muld. Raskema mulla puhul tasuks sibulad kõrgemale istutada ning drenaaži otstarbeks sibulate alla kuni 5 cm liiva. Vali kindlasti oma taimedele päikeserohke koht, mis sobib sibullillede oivaliselt. Siis saab sinu aed kevadel värviliselt õitsema lüüa.

Riisu kokku lehed!

Samuti peaksid kokku riisuma lehed ja kokku korjama närtsinud ja maha vajunud taimed. Kui sul veel ei ole, siis kaalu ka kompostikasti soetamist, sest igas majapidamises tekib prügi, millest orgaaniline võib prügimäe asemel minna hoopiski kompostikasti.

Samuti on see parim lahendus ka mahutamiseks. Nii säästad loodust ning vähendad prügimäele jõudva prügi kogust. Kuid see annab sulle võimaluse toitainerikka kodukompostiga rikastada kasvõi toataimede mulda, segades seda tavalise mullaga. Ära siis unusta väetada ka muru, et ka tema paneks talvele paremini vastu ja rõõmustaks peremeest värskena ka uuel kevad-suvisel hooajal.