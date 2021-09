VIDEO | Kaja Kallas: on veel inimesi, kellel on hirm vaktsineerimise ees

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata Õhtulehe veebist.

Peaminister Kaja Kallas tõi alustuseks välja rõõmusõnumi, et majandus kasvas mullusega võrreldes 12, 9 protsenti ning kahe aasta taguse ajaga võrreldes 4,7 protsenti. "Euroopas on vähe riike, kus on saavutatud kriisieelne tase, meie majandus on saavutanud ligi viieprotsendilise kasvu võrreldes kriisieelse ajaga."

Rääkides koroonaolukorrast tõdes Kallas, et viirusega nakatumine on endiselt tõusutrendis ning nakatumine on suurem just noorte seas.Vähendamaks viiruse levikut, hakkasid nädal tagasi kehtima uued kontrollmeetmed. „Kõikides oludes, kus me ei saa kontrollida koroonapassi, on maski kandmise nõue.“

Haridusminister Liina Kersna tutvustas, et kevadel tehti küsitlus kohalike omavalitsuste seas, et saada aru, milline on haridusasutuste ventilatsiooniolukord. Valitsus tegi neljapäeval otsuse, et kriisimeetmetest ülejääv raha, 2,6 miljonit, suunatakse CO2 andurite ja õhupuhastite ostmiseks.