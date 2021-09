Kohtunike ühing kritiseerib riigi plaani  

Justiitsministeeriumi poolt on saadetud kohtutele arvamuse andmiseks kohtuesinduse kvaliteediprobleemide lahendamist puudutava seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK). Eesti Kohtunike Ühingule (EKoÜ) teadmata põhjusel ei ole VTK osas ühingult arvamust küsitud, kuid kuna VTK temaatika puudutab selgelt kohtumenetlusi ja kohtunike igapäevatööd, peab EKoÜ vajalikuks VTK osas arvamust avaldada. EKoÜ peab problemaatiliseks VTKs pakutud lahendust kohtumenetluse tagamise meetmete tõhustamises, mis paneb kohtutele olulisi lisaülesandeid lepingulise esindaja teadmiste ja oskuste kontrollimisel. VTK-s esitatud hinnang, et muudatusega kaasneva mõju ulatus on väike ja/või lühiajaline, on oletuslik ning praktikakauge. Samuti ei ole õige väide kohtusüsteemi „sisemiste ressursside“ kohta olukorras, kus kohtud on juba praegu erinevate ülesannetega ilmselgelt ülekoormatud, leiab ühing. Samuti on selgelt vale eeldus, nagu oleks süsteemi ebapiisavate teadmiste ja/või ebapiisava keeleoskusega esindajatest puhastamine kohtute jaoks ühekordne ülesanne, märgib kohtunike ühing. „Praktika näitab, et selliseid esindajaid tekib aja jooksul järjest juurde. Kui kohus peab hakkama eelnevalt kontrollima iga mitteadvokaadist esindaja teadmisi, asjatundlikkust ja keeleoskust, ei aita see kuidagi menetluste kiirusele kaasa. See toob kaasa kohtutele üksnes sellist lisatööd, millel puudub sisuline seos õigusemõistmisega,“ selgitab Eesti Kohtunike Ühingu esimees Indrek Parrest oma kirjas justiitsministrile.