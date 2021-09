Väidetav kuritegeliku ühenduse juht taotleb Riigikohtus õigeksmõistmist 

Süüdistuse järgi tegeles ühendus Balti riikides ja Skandinaavias salaalkoholi käitlemise ning suures koguses narkootikumide müümisega. Oleg mõisteti süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja teda karistati üheksa-aastase vangistusega. Kehalise väärkohtlemise ja süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise episoodis mõistet Martvoi õigeks, on öelnud Martovoi kaitsja vandeadvokaat Karine Nersesjan. Kuna ringkonnakohus ei rahuldanud kaitsja kaebust maakohtu otsusele , on kaitsja nüüd pöördunud riigikohtusse, et kaitsealune õigeks mõistetaks.