MEEST SÕNAST! Kas valitsuse lubadusest vähendada lageraiet saab riigimetsa narrimine? 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) soovib aastatel 2022–2026 lagedaks raiuda 53 700 hektarit metsa. Võrreldes kolme varasema aastaga on seda kolme protsendi jagu vähem. Kas nüüd võivadki koalitsioonierakonnad hõisata, et nad on oma lubaduse täitnud? Mitte sinnapoolegi. Raiemahtude kogu vähenemine – nii pisku, kui see ka on – on omistatav üle-eelmisele keskkonnaministrile Rene Kokale (EKRE).