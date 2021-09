Juhtkiri | Tervisekassa ilma tülikate haigeteta 

Nüüd ongi osa inimesi olukorras, kus neil küll võib olla õigustatud ootus haigushüvitisele, sest sotsiaalmaksu on ju makstud, kuid haigekassa tujumuutuse tulemusel nad hüvitist siiski enam ei saa. Kui seni said haiguslehel olijad töölepingu lõppedes 182 päeva vältel haigushüvitist edasi, siis alates juulist lõpeb hüvitise maksmine koos töölepingu lõppemisega.

Võib ju öelda, et kuna muudatus ei puuduta paljusid, siis ei peaks ta ka üldist tähelepanu pälvima. Kuid vastupidi – kuna haiguslehel olemise ajal töötajad enda initsiatiivil töölepingut enamasti ei lõpeta, siis puudutab see eriti teravalt just koondatuid ja teisi töölt lahkuma sunnituid. Viimasel juhul jääb inimene suisa topelthammasrataste vahele, kui kaob nii töökoht kui ka haigushüvitis ja haige jääb päevapealt mitte ainult ilma igasuguse sissetulekuta, vaid ka väljavaateta oma finantsolukorda parandada. Raskelt haigena ei saa näiteks vähki põdeja uuesti tööle minna, seega ei saa ta ei palka ega ka haigushüvitist.

Selline süsteem tähendab haigelt igasuguse lootuse äravõtmist, isegi juhul, kui haigekassa plaanid on olnud üllad – muudatusega soovitakse võidelda selliste pettuste vastu, kus koondatu võtab haiguslehe ja pikendab sel moel poole aasta võrra haigushüvitise näol oma sissetulekut. Kuid haigekassa muudab süsteemi ametnikele kõige mugavamal moel, kui pettuste paljastamise asemel jäetakse ühe vitsaga lüües hüvitisest ilma eelkõige tõelised abivajajad. Haigekassa põhjendab, et kuna hüvitis on mõeldud kompenseerima ära jäävat tulu, kuid töölt lahkumisel pole enam tulu, mida hüvitada. Sel juhul jääb segaseks, kuidas saab ühe ja sama seaduse alusel haigekassa algul maksta hüvitist, seejärel aga tõlgendada seadust vastupidiselt ja loobuda maksmisest.