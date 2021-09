Järgmine president on väike kala: karis tähendab Harju-Jaani murrakus pisikest jõekala 

ON PRESIDENDIGA TUTTAV: Nimede uurija Fred Puss ja järgmine president Alar Karis kuuluvad mõlemad rahvusarhiivi nõukogusse. „Sina peal me ei ole,“ ütleb Puss. Foto: Maria Kilk

„Sõnal „karis“ on Harju-Jaani murrakus tähendus – pisike kala jões, kes elab kivikeste läheduses. Samas on Harju-Jaani kihelkond naabriks Rae vallale, kus Alar Karise vanaisa nimevahetamise ajal elas – nad olid pärit küll Kesk-Eestist Pilistvere kandist, kuid olid tulnud elama Rae asundusse. Pigem on Karis väljamõeldud nimi, aga ei saa välistada, et nimevõtjad teadsid sõna tähendust,“ arutleb nimede uurija, Eesti isikuloo keskuse juhataja Fred Puss küsimuse üle, kas meie äsja valitud presidendi nimel on tähendus.