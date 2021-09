Aktusel vaktsineerimistõendit nõuda ei saa, kohvikus-teatris aga küll. Miks nii? 

Haridus- ja teadusministeeriumi strateegilise planeerimise valdkonna kriisijuht Liisa Tagel selgitab, et kool ei ole avalik koht nagu on kaubanduskeskused, staadionid või kohvikud. „Koolil ei ole õigust nõuda tõendit, küll aga on koolil võimalik teisi piiranguid seada. Paljud on vist kokku puutunud olukorraga, kus aktusele lubatakse iga õpilase kohta kaks sugulast.“

Niisiis saab kool Tageli sõnul piirata osalejate hulka, soovitada kohale tulla vaktsineeritult või testitult, hajutada inimesi või viia aktus läbi õues. „Paljud inimesed peavad nagunii ise silmas, et nad liiga palju kontakte ei looks.“

„Kokkuvõte on see, et kool ei ole päris võimetu,“ sõnab Tagel. „Koolijuhil on nagunii kohustus tagada õpilaste terviseohutus. Aga õiguskantsleri seisukohta lugedes puudub kindel alus vaktsineerimistõendi nõudmiseks lapsevanematelt.“

Küsimus vanemate aktusele lubamisest tõukus ministeeriumi augusti keskel koolidele saadetud juhistest, mille järgi tohib kooli lubada vaid neid külalisi, kes esitavad Covid-tõendi ning lapsevanemaid üldjuhul hoonesse lubada ei tohi. Koolid järeldasid, et tõendit tuleb küsida ka 1. septembril aktusel osalevatelt lapsevanematelt ning riputasid vastava teate oma kodulehtedele ja saatsid meilidega laiali.

Õiguskantsler Ülle Madise toonib 30. augustil lapsevanemale saadetud kirjas, et testi ostmine nii enne lapsevanemate koosolekut kui aktust käib paljudes peredes üle jõu.

Samuti kirjutab Madise, et lapsevanem peab kooli korraldatavatele üritustele minnes olema veendunud, et ta ei kahjusta teiste osalejate tervist. Muu hulgas tuleb lapsevanemal arvestada, et üritustelvõivad osaleda inimesed, kellel pole võimalik end vaktsineerida lasta vanuselisel või tervislikel põhjustel ja kes kuuluvad riskirühma.

Madise selgitab sedagi, et viiruse levikut piirates ei ole valitsus pidanud vajalikuks sekkuda kooli ürituste korraldamisse. Viirust piiravad meetmed kehtivad üksnes nende koolis toimuvate ürituste kohta, kuhu saavad tulla ka inimesed, kes ei ole kooliga seotud, aga lapsevanem ei ole koolis kõrvaline isik.