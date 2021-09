Vambola Paavo | Kui rahvast on petetud… 

Kui arstid ja teadusnõukoda rõõmustavad valitsuse otsuse peale hakata taas maske kandma, siis lihtinimene on teisel arvamisel. Tublid kodanikud on vaktsineerimisvastaste vastutustundetust käitumisest pahased. Üha enam kostub hääli, et mask ei kaitsegi. Hiljuti rääkisin ühe Kesk-Läti omavalitsuse delegatsiooni liikmetega ja nad olid sama meelt. Lõunanaabrid on maskistatud varsti aasta, aga nakatumine on endiselt kõrge ja kasvab iga päevaga. Sama lugu on Aasias, kus on aastakümnete pikkused maskikandmise traditsioonid. Sealgi lisandub uusi nakatunuid.