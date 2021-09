TÕMBASID TEISE SAMBA TÜHJAKS? Võlanõustaja hinnang: mida rahaga edasi teha, mida mitte 

Pensioni teisest sambast lahkumise avalduse esitanud kodanikele hakkab raha laekuma neljapäevast alates. Ühtekokku võttis sellest raha välja 149 260 inimest. Rahandusministeerium arvab, et indikatiivselt peaks too summa olema 1,32 miljardit eurot. Kui raha laekub arvele, on õhus küsimus: mis edasi? Võlanõustaja Evelyn Eichhorst kutsub üles põhjalikult kaaluma, kuidas seda kasutada. „Minu soovitus on teha rahalisi ja majanduslike otsuseid selliselt, et see parandaks pikas perspektiivis isiklikku majanduslikku heaolu. Kindlasti on iga inimese jaoks tähtsad erinevad valdkonnad, aga sellegi poolest on mõistlik hoida silmas mitte ainult hetkelist tarbimisvajadust vaid suuremat pilti oma majapidamisest,“ soovitab ta ja ütleb, et see, millised lahendused valida, sõltub paljuski sellestki, kui suur on väljamakstav summa. „Üldiselt ei ole olemas ühte lahendust, mis sobib kõigile. Võta endale mõtlemiseks aega ja tee otsused vaadates pikka perspektiivi. “ Võlanõustaja soovitab, kuidas teatud olukordades raha kasutada ja millele tasuks mõelda.