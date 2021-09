Jeanne Pouchain: nad ütlevad, et mind ei ole olemas! Aga ma ju elan! 

USTAV SÕBER: Kass on alati olnud veendunud, et perenaine elab ja teda hellitab. Foto: AFP/Scanpix

Kõik algas 2016. aastal, kui Prantsusmaal Lyoni lähedase Saint-Josephi linnakese kodanik Jeanne Pouchain tahtis saada uut isikutunnistust. Talle öeldi millegipärast ära. Mõni nädal hiljem oli tal asja perearsti juurde. Too ei leidnud arvutist, et Jeanne'il oleks ülepea tervisekindlustus. Ja siis teatas pank, et puhastusfirma omanikul Jeanne'il pole sentigi raha. Arvetki pole. See tundus juba väga imelik – ta oli 27 aastat selles väikeses pangas arveldanud, kõik tundsid teda nägupidi, aga nüüd laiutati käsi: arvet pole ja kõik. Öeldi: pealegi tuleb teil nüüd kõik enne oma surma tehtud võlad kohemaid tasuda. „Aga ma ju elan!“ karjatas Jeanne. „Meie ei tea sellest midagi,“ vastas pangajuht talle silma vaadates.