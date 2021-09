KÜLMLAO KOBARKÄKK | Terviseameti endine peadirektor Tiiu Aro: valitsusele oleks pidanud vist ütlema, et meil ei ole uut maja vaja 

KÕIK, MIS SÄRAB, POLE VEEL KULD! Terviseameti endise peadirektori Tiiu Aro sõnul läks kogu kollektiiv suure vaimustusega uude majja. See, et majas oli peidetud vigu, tuli Arole uudisena. „Oleks vaid teadnud, et seal niisugune jama tekib, nii viletsad hanketulemused, et sa pead seal tõesti kahe jalaga kogu aeg kõrval olema… aga seda teadmist ei olnud,“ ütleb Aro, kes ei välista, et tal võib olla oma roll külmlao rikke fopaas.