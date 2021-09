37 000 ÕPILAST VAKTSINEERITUD: „Võidelge oma hingede eest, isegi kui momendil peaks kool pooleli jääma!“ hüüavad vaktsiinivastased 

„Covid-19 haigusesse võivad jääda igas vanuses inimesed,“ märgib Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona. „On küll teada, et mida vanem on inimene, seda suurem on risk põdeda seda haigust raskelt, aga sellest ei saa teha järeldust, et see laste jaoks üldse probleem ei oleks.“