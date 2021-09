President Biden kaitses riiklikus pöördumises Afganistanist lahkumist ja süüdistas Trumpi 

Biden kaitses kõnes siiski kindlalt palju kriitikat tekitanud otsust väed Afganistanist välja tuua, vahendab The Guardian. „Ma ei kavatsenud pikendada igavest sõda ega igavest väljaviimist. Sõda Afganistanis on nüüd lõppenud,“ põrutas USA president, nimetades otsust arukaks. Ta lisas, et USA-l pole vaja enda kaitsmiseks seda, et nende sõdurid asuksid kõnealuse välisriigi pinnal. Siiski tunnistas Biden, et tema administratsioon ei suutnud ette näha Afganistani armee nii kiiret lagunemist. Talibani võimuletulekus süüdistas ta eelkäijat Donald Trumpi ja Afganistani endist presidenti Ashraf Ghani.