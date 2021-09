VIDEO | Mari-Anne Härma: vaktsineerimata inimesel on kolm korda suurem tõenäosus nakatuda, võrreldes kaitsesüsti saanutega

Minister Kiik rääkis, et osades Euroopa riikides on mindud juba piirangute kaotamise teed, kuna vaktsiiniga hõlmatus on piisavalt kõrge, et pandeemia enam sellisel viisil rahva tervist ei ohusta ega suurenda ülemäära haiglate koormust. See on ka Eesti eesmärk.

Valitsuse prioriteet on hariduselu avatuna hoidmine. Palju on tehtud ettevalmistusi haridusministeeriumi, kohalike omavalitsuste, koolijuhtide poolt ja muudel tasanditel, ning ühiskond tervikuna peab andma oma panuse, et lapsed saaksid käia koolis. Umbes pooli kooliõpilasi saab ka juba vaktsineerida, alla 12aastastele tagab kaitstuse ülejäänute vaktsineeritus.

Vaktsineerimistempo juures teeb viimase kahe nädala langus ministrile muret. Jagub kõiki vaktsiine peale Jansseni, mida pole tulnud terve augustikuu. Eelmisel nädalal tehti üle 16 000 esmase doosi ja üle 12 000 teist doosi. Kiik loodab, et sügisperioodil kasutatakse taas rohkem võimalust end tasuta kaitsesüstida.

Sellest nädalast algas kahenädalane pilootprojekt, mille raames helistatakse näiteks Ida-Virumaal üle 20 000 60+ vanuses vaktsineerimata inimesele, millega minnakse appi perearstidele. Personaalset tervisenõu annavad jätkuvalt perearstid, ent kõnekeskused saavad tegeleda meeldetuletamisega. Keskendutakse ka haiguse läbi põdenud inimestele, kes pole end veel vaktsineerinud. Neile saadetakse teavitusi. Taaskäivitumas on ka tööandjate juures vaktsineerimine, piisab viie soovija olemasolust.

Minister ütles, et kogu elanikkonna hõlmatus on umbes 55%. Kui me suudaksime saavutada Taani taseme, saaks sarnaselt neile asuda ka ühiskonda avama. Eesmärgiks on 70% elanikkonna hõlmatus.

Tago Trei rääkis, et kooliaasta alguse puhul on politsei tänavapildis taas nähtavam. Politsei aitab COVID-19 piirangute järelevalve osas nelja teemaga. Esiteks maskide kontroll. Kontrollitud on üle 4000 avaliku siseruumi. Selle aja jooksul on vesteldud üle 4000 inimesega, kuna eiratud on maski kandmise kohustust. On jagatud maske ja palutud valitsuse korraldust täita. 80-85% inimestest seda ka teevad. Teiseks kontrollib politsei, kas ürituste korraldajad teostavad Covid tõendite kontrolli. Enamasti seda tehakse, kuid kontroll on erineval tasemel: mõnel juhul jääb isikusamasuse kontroll tegemata, mõnel juhul ei teostata kontrolli üldse. Kolmandaks jälgib politsei isolatsiooni- ja karantiinikohustuste täitmist. Tavapärase töö käigus veendub politsei isikusamasust kontrollides ka selles, kas kontrollitav peaks viibima isolatsioonis. Alates augusti algusest on tuvastatud 16 inimest, kes on ületanud piiri ja pole viibinud isolatsioonis, ja 21 inimest, kes on rikkunud karantiininõuet. Neljandaks on tegevused piiril. Politsei kontrollib, et riiki sisenevatel isikutel oleks nakkusohutust kinnitav tõend.

Eesti elanikud annavad numbril 112 ise teada erinevatest piirangute rikkumistest. Piirangute rikkumise osas menetlusi praegu alustatud pole, politsei keskendub praegu eelkõige meelde tuletamisele, et piirangutest tuleb kinni pidada. Politsei on aasta algusest tuvastanud 30 võltsitud nakkusohutust kinnitavat tõendit, enamus neist on olnud negatiivse testitulemuse võltsimised, kuid tuvastatud on ka üks immuniseerimistõendi võltsimise juhtum.