OTSE | Mari-Anne Härma: Vaktsineerimata inimesel on kolm korda suurem tõenäosus nakatuda võrreldes vaktsineeritutega

Koolides nakatumine on paratamatu ja juba on aktustel toimunud esimesed nakatumised. Vaktsineerimine vähendab võimalust ise nakkust saada ja seda teistele pereliikmetele edasi anda. COVID-positiivne laps peab jääma koju isolatsiooni, kuid tema vaktsineeritud lähikontaktsed pereliikmed ei pea koju jääma. Küll peaksid nad jälgima oma tervist ja varuma koju antigeeni kiirteste, et kahtluse korral end kiirelt testida.

Möödunud nädalal oli haigestumise juurdekasv 25,7% ja nakatumiskordaja R on 1,15. Järgmise nädala jooksul väga suurt haigestumise kasvu ei oodata, kuna seni kehtestatud piirangud peaksid mõju avaldama ja koolides haigestumine veel olulist efekti ei lisa. Möödunud nädalal lisandus umbes 2500 uut haigestunut, kellest 75% olid vaktsineerimata. Vaktsineerimata inimesel on kolm korda suurem tõenäosus nakatuda võrreldes vaktsineeritutega, kellel on madal kuni mõõdukas nakatumisrisk. Viirus levib noorema, vaktsineerimata tööealise elanikkonna seas. Seoses mitme hoolekandeasutuse kolde lisandumisega suurenesid ka vanemate nakatunute arvud. 60-70aastaste seas iga kuues vaktsineerimata nakatunu põeb haigust nii raskelt, et vajab haiglaravi. 70-80aastaste seas iga kolmas ning 80+ vanusegrupis iga teine.

Näeme, et sel suvel-sügisel on vähenenud vanemate inimeste haiglaravi vajadus ja surmade arv on kolm korda väiksem kui eelmisel aastal samade nakatunute arvu juures.

Haiglaravil on 123 patsienti, kellest suurem osa on vaktsineerimata üle 60aastased. Kõige suurem koormus on jätkuvalt Lõuna-Eesti haiglatel. Osa patsiente transporditakse sealt mujale piirkondadesse. Osaliselt on piiratud Lõuna-Eesti haiglate statsionaarse kirurgia plaaniline töö ja ravijärjekorrad on veninud pikemaks. Personalipuuduse tõttu ei saa koheselt aidata ka sealseid hoolekandeasutusi.